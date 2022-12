"Mäluhaiguste sagedus ühiskonnas on selgelt kasvu teel ning see on seotud rahvastiku vananemise ja keskmise eluea pikenemisega," ütles mälukliiniku juht doktor Eleri Luhamets. Kui 2018. aastal oli Eestis arvatavalt 23 000 dementsusega inimest, siis 2050. aastaks prognoositakse nende arvu kahekordistumist.