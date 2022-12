VALIMISED ⟩ Jürgen Ligi on taas Reformierakonna esinumber Järva- ja Viljandimaal

Mitut ministriametit pidanud ja praegu riigikogus tegutsev Ligi on varasemate valimiste eel mitu korda kinnitanud, et näeb ennast riigipoliitiku, mitte ühe kindla piirkonna eest seisjana. Ligi on Viljandi- ja Järvamaalt riigikogusse valitud juba kolm korda järjest.