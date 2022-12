TEATRIARVUSTUS ⟩ Spioonikomöödia kõdistab järk-järgult publiku naljatunnet

Komöödiat on väga tarvis, kuid tänapäeval on muutunud järjest keerukamaks teha nalja ilma vähemus- või ka enamusrühmade tundeid riivamata. Kergem on nalja visata püstijalakoomikutel, keda on Eestis sirgunud nagu seeni pärast vihma. Püstijalakoomik saab endale lubada irooniat, sarkasmi, ilkuvalt ärapanevaid torkeid kaasinimeste pihta ja luksust irvitada, teha süsimusta huumorit, kuni tordiga-näkku ning jalaga-tagumikku naljadeni välja – formaat võimaldab seda! Ühele meeldib puravik, teisele pilvik.