Huvitaval kombel ei ole külmutatud marjade hind kauplustes sugugi kerkinud ning kui nendest pärast sulatamist suhkruga toormoos teha, tuleb see märksa odavam ja pealegi tervislikum kui poes müüdav moos. Olen märganud, et poemoosidesse nagu ka jogurtitesse ja muudesse maiustesse on enamasti segatud ülearu palju suhkrut. Tõenäoliselt liialdatakse suhkruga selleks, et kaup paremini säiliks ja oleks tootjale odavam – marjakilo on ju kallim kui suhkrukilo.