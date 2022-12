Juhtkiri ⟩ Jõuame kõik turvaliselt koju

Talv on käes. Tallinna–Tartu maanteel juhtus pühapäeval sisuliselt mõne tunni jooksul neli õnnetust, millest ühes hukkus kahjuks noor naine. Tallinna–Tartu maantee ongi eriline ja väga ohtlik koht meie liikluses, aga see ei tähenda, et ei võiks sellele süngele pühapäevale mõeldes ka enda käitumist veidi korrigeerida. Seda enam et paljud viljandimaalased liiguvad tihti mööda seda maanteed – Eesti on ju tilluke.