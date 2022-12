Mänguterapeut aitab lapse pähe kinni jäänud murest vabaks

See on vaid üks juhtumitest, mille puhul on vanemad mänguterapeudilt abi palunud. Mänguteraapia on abiks, kui laps on läbi elanud suure kriisi või elumuudatuse, kogenud füüsilist või emotsionaalset vägivalda, on agressiivne või madala enesehinnanguga, on kiusaja või kiusatav.