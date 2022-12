Aasta mesilaste sõber on Arnold Pastak

Nagu mesinike liit märkis, on Arnold Pastak seisnud kogu oma direktoriks olemise aja mesindushariduse edendamise eest. Tema idee järgi ja tema algatusel on rajatud Olustvere mõisakompleksi kampus, kus muude hoonete hulgas on spetsiaalsed ruumid ka mesinike õppeks.

Praegune Olustvere meekoda oli varem mõisa meierei. Mesindusõppe taasavamise ajal rajati sinna Pastaku eestvedamisel korraliku inventariga õppehoone. "Eesti mesinikud teavad, et neile põleb Olustvere maamajanduskoolis alati roheline tuli, nad on alati oodatud õppima, külastama või kooli ruumides infopäevi ja koosolekuid korraldama," nentis mesinike liit.

Mesinike liidu eestvõttel on igal aastal kujunenud traditsiooniks valida ka mesindussektoris enim silma paistnud mesinik. Tänavu sai aasta mesiniku aunimetuse maaülikooli taimetervise õppetooli ja rakendusentomoloogia teadur Risto Raimets, kes on osalenud mitmes mesilasi puudutavas teadustöös ning kes tänavu septembris valiti rahvusvahelise mesinduskongressi EurBee presidendiks. Teadustöö kõrval on Raimets ka aktiivne mesinik, kes on kasvatanud oma Peipsi kandis asuva Sumila mesila juba neljasaja mesilaspereni.