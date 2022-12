Minimal Windi nimi oli kõigil suus, kui ta oli pärast konkursi «Eesti laul 2022» finaalis palaga «What to Make of This» teise koha saavutamist sõna otseses mõttes üleöö kuulsaks saanud. Nüüdseks on «What to Make of This» kogunud Spotifys üle 400 000 kuulamiskorra.