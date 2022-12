Tänavuseks hiie sõbraks kuulutati Sirje Kasendi

Taarausuliste ja maausuliste maavalla koda andis pressiteate vahendusel teada, et hiie sõbra kirve andis Kasendile üle EVT Põlisrahvaste sihtasutuse nõukogu liige Indrek Park, omakootud vööga vöötas laureaadi Viru koja liige Kairi Orav. Lauluga kiitis Kasendit meestelauluselts Lüü-Türr. Sirje Kasendi on aastatel 2019–2022 algatanud ja ellu viinud ettevõtmisi Tarvastu kihelkonna looduslike pühapaikade uurimiseks, korrastamiseks ja tutvustamiseks. Ta on oskuslikult kaasanud neisse tegevustesse Tarvastu gümnaasiumi, Hiite Maja sihtasutuse, Põlise Pere mittetulundusühingu, Tarvastu muuseumi sõprade seltsi, Tarvastu mulgi keele ringi ning ka Viljandi vallavalitsuse. Oma tänukõnes meenutas ta, et hiitega süvenenult tegelema innustas teda tänavu lahkunud Härjapea koja kirjutaja Arvi Sepp. Koostöö Arviga algas mulgi keele turgutamisest. See näitab, kuivõrd kohalik keel on seotud kohaliku pärimuse ja pühakohtadega. Edaspidi sugenes koostöö Põlise Pere ja Hiite Majaga. Eriline koht hiietunnetuse süvendamisel oli Põlise Perega koostöös toimunud hiieretkedel.