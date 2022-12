Linnagaleriis avatakse graafilise disaini näitus

Näituse idee pärineb Lotmani enda mõttekildudest, millest avaldub tõdemus, et ennustamatus on seotud plahvatusega, seda nii otseselt kui kaudselt. «Plahvatuslikes olukordades ei toimi võimalikkuse arvutamine, toimib ainult juhus ja tulemus on ennustamatu,» selgitab Lotman. Tema kirjeldustes on ennustamatus seotud esmalt kultuuriga ning ta nendib, et tulevikku on vaja austada. Ja austada tuleb just tuleviku ettearvamatust, mille juures rõhutab Lotman kunsti tähtsust: «Kunst on see õpetaja, kes on meile antud kogu eluks ja mis on võimeline meile õpetama, kuidas ennustamatusega hakkama saada.» Ta täpsustab ka ennustamatuse ja vabaduse vahelisi seoseid: «Kunst on vaba nagu igasugune mõte ja looming. Mis tähendab vaba? Seal, kus on valikuvõimalus, seal on ka vabadus. Ja see valik peab olema ennustamatu selleks, et me saaksime rääkida vabadusest.»