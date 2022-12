Jõululaadad saavad avapaugu. Tänavu paistavad nõutud olevat käsitöökudumid

Seda, et inimesed jõuluajal käsitöökaupa tahavad, on Voitka sõnul näidanud juba varasem aeg, sest käsitöömeistrid on tema poekesse Üts Lahe pood oma kaupa müügile toonud. Sealt ostetakse juba jõulukaunistusi ja muid nikerdusi ning eriti kuum teema on sel aastal villased sokid.