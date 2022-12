Üks üsna levinud stressikäitumise viis on vältimine. Vältimine, eiramine ja edasilükkamine. Ei ava postkasti, ei võta telefonikõnesid vastu, ei lähe kodust välja, pigem tahaks pugeda teki alla ja selle üle pea tõmmata. See omakorda võimendab kõik probleemid ja mured mitmekordseks, aga mis teha. Inimene on ratsionaalne ja loogiline loom, aga teisalt ilmselt kogu looduse kõige irratsionaalsem ja ebaloogilisem olend. Kuidas see oligi: «Ilus ja hirmus on inime.»