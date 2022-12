«Toored tomatid ei kõlba süüa, need punased,» ütles naerdes vahetuspere ema Triinu Menning ning lisas, et vahel on Ryo maitsnud köögilauale pandud kirsstomateid, kuid ilmselt viisakusest. «Nüüd tuleb muidugi verivorsti ja hapukapsa aeg – ma ei tea, mis saab. Aga üldiselt ta sööb eesti toite meelsasti – muidugi putru ka mitte. Kõige parem on ikka, kui saab väikse valge saia krõbedaks lasta ja rohkelt juustu peale.»