Eesti kauneimaks taastatud hooneks valitud maja taastaja Andres Uus on tagasihoidlik ning ütleb, et hästi restaureeritud maju on Eestis rohkemgi, aga Viljandi Tartu tänava hoone jääb silma ehk asukoha tõttu. Selle ülesvuntsimiseks kulus viis aastat.