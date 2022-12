Kõrgharidusega kuusk soovib tasuta tulla tuppa jõurõõmu pakkuma

Esialgu pidanuks kuusepuu jõudma Pauluse kirikusse jõulurõõmuks, aga omaniku sõnul langes see variant ära ja nüüd otsib viiemeetrine puu uut kohta. Mare Hirv nentis, et päris tuppa see puu oma kõrguse pärast ei passi. "Me vahepeal tahtsime ta ise tuppa tuua ja panime talle väljas ehted külge, aga siis ta kasvas nii suureks, et tuppa ei saanud tuua. Ta tahab ikka suuremat ja võimsamat kohta – vastavalt haridusele."

Kuusepuu tuleb maha võtta, sest see küündib üle elektriliinide. "Muidu laseks kasvada küll, aga seal on elektrijuhtmete võrk. Ja elupuu on nii sandike sealsamas kõrval," rääkis Mare Hirv. Tema sõnul on raieluba olemas ja arborist Piia Kivisild on käinud vaatas, et puud langetada. "Sammudega luges ära – saab küll hoovi poole maha võtta."