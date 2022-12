Teatrisõbrad kiitsid Ugalat: teenindus hea, kunstiline tase kõrge, ainult pileteid on vähe

Tänavu osales küsitluses teatri kinnitusel rekordarv vastajaid: vastamise võttis vaevaks üle 800 teatrisõbra.

"Suur rõõm on tõdeda, et vaatamata keerulisematele aegadele on publiku hinnang Ugalale jäänud suures osas samaks või isegi tõusnud," teatas teatri turundus- ja avalike suhete juht Kätlin Sumberg pressiteate vahendusel.

Turundusjuht kõneles, et 60 protsenti vastanutest käib teatris kord kuus või kord kvartalis, sealjuures suisa veerand vastanutest on Ugalas käinud viimase aasta jooksul üle viie korra. Teatrisse tullakse küsitluse andmetel kõige enam sellepärast, et lavastused pakuvad huvi, või põhjusel, et lihtsalt meeldib teatris käia. Teatrisse jäetakse vahel tulemata, kui lavastused ei köida, soovitud pileteid ei ole enam saada või kui tulek on ebamugav – näiteks puuduvad transpordivõimalused.

Üle poole küsitlusele vastanud inimestest leidis, et Ugala kunstiline tase on viimaste aastatega pigem tõusnud ning peaaegu 80 protsenti külastajatest hindavad kunstilist taset kas märgatavalt tõusnuks, tõusnuks või siis võtsid seisukoha, et see on viimastel aastatel jäänud samaks.

"Ka hindas üle poole vastanutest teenindust teatrikassas ja teatrimajas väga heaks," märkis turundusjuht. "Erivajadusega inimesed pidasid info kättesaadavust kodulehel ja ligipääsetavust teatrimajas samuti erakordselt heaks."

Erilise elamusena, mida teatriskäik pakub, tõid vastanud välja palju tahke. "Enim märgiti säravaid näitlejatöid, kujundusi, teema kõnetavust, ansamblimängu, erilist õhkkonda, teatrimaja ning ehedaid emotsioone laval," loetles Sumberg.

Publikuküsitlus kestis 24. oktoobrist 6. novembrini. Kõikide vastanute vahel, kes selleks soovi avaldasid, loosis teater välja kolm kutset kahele Ugala etendustele.