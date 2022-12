Vabadussõja monumendi vundamendile kulus 55 kantmeetrit betooni

Töömehed alustasid monumendi tarbeks vundamendi valamist novembri esimestel päevadel. Nüüd on see olemas ning skulptor Amandus Adamsoni 1926. aastal valminud originaaltööst säilinud fotode põhjal taastatud samba saab kevadel paika panna. Monumendi avamine on kavandatud võidupühaks, 23. juuniks, mil Viljandis tuleb Kaitseliidu paraad.