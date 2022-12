Rein Anton: neli miljonit eurot on riigieelarve kontekstis olematu summa

Kindlasti on saadikute tähelepanu pälvinud ühenduste, mittetulundusühingute, omavalitsuste ja teistegi seas selliseid toetuse saajaid, kelle taust on hämar või mille puhul toetuse andmise kasutegur on küsitav. Praegu tulekski pigem arutleda selliste küsimuste üle, kas saadikute katuserahaga võib toetada ainult investeeringuid. Või kas on oht, et osa tegevustoetusteks antud summadest liigub enne kevadisi valimisi mittetulundusühingute kontodelt hoopis toetust andnud erakonna kontole valimiskampaania toetusteks.