Kui õpilastel avastatakse koolis e-sigaret, siis see konfiskeeritakse. Pildil on Paalalinna kooli õpilastelt leitud kraam, mida ei ole veel lapsevanematele tagasi antud.

Viljandi koolid on silmitsi olukorraga, kus kahetsusväärselt suur osa alaealistest õppijatest on hakanud tarvitama e-sigarette. Koolijuhtide sõnul on selle halba mõju noortele keerulisem seletada kui huuletubaka kahjulikkust ning ka tarvitajatele ja levitajatele on raskem jälile saada. Mure lahendamiseks kutsutakse appi politsei.