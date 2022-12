Kuivad küttepuud on väga nõutud kaup.

Ehkki aasta jooksul on hind teinud kahekordse hüppe, on nõudlus kuiva küttepuu järele Viljandimaal endiselt hea. Enamik pakkujatest, keda Sakala küsitles, lubas kuiva lepa tuua koju 90 euroga ruumimeetrist, aasta tagasi maksis see 45 euro ringis.