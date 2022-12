Pikaajaline tervisehäda vaevab üha rohkemaid viljandimaalasi

Nõnda selgus statistikaameti rahvaloendusest, mis vaatles 2010. ja 2021. aasta andmeid. Kokku on selliseid inimesi Viljandimaal 40 protsenti. Seejuures vastas 33 protsenti viljandimaalasi, et tervisehäda piirab nende igapäevaelu kas suuremal või väiksemal määral.

Haigete pingereas asetub Viljandimaa koos Võrumaaga viiendale ja kuuendale kohale. Veel rohkem on pikaajalise tervisehädaga inimesi Ida-Virumaal, Põlvamaal (mõlemas 42 protsenti), Valgamaal ja Jõgevamaal (mõlemas 41 protsenti). Kõige väiksem on nende osa Harjumaal (27 protsenti). Statistikaameti selgitusel on sel loogiline põhjendus: rohkem haigeid inimesi on vananeva rahvastikuga piirkondades. Seejuures kõige vähem on tervisemuresid kõrgharidusega inimestel.