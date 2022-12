Viljandi spordikoolis Aune Variku käe all harjutavad vibusportlased naasid eelmisel nädalavahetusel Sakust sisekarikavõistlustelt seitsme eri värvi karikaga. Nagu treener nentis, kahandasid haigused seekord Viljandimaa esinduse ridu, ent karikasaagi üle võib rõõmu tunda.

Eelmisel nädalavahetusel Saku valla spordikeskuses peetud Eesti vibuliidu sisekarikavõistlustelt said Viljandimaa sportlased korraliku karikasaagi ning iseäranis valmistas Viljandi spordikooli treenerile rõõmu, et noored on hakanud täiskasvanutele kandadele astuma.