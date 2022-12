Viljandi lauamäng viib jalutuskäigule

"Jalutuskäik Viljandis" on nuppude ja täringuga lauamäng, kus eesmärk on jõuda ettenäidatud rada pidi liikudes esimesena mängu lõppu. Tee peal ootavad mängijaid katsumused, mis teda tagasi liikuma sunnivad, ja kohti, mis annavad võimaluse liikuda edasi rohkem samme, kui täring ette nägi. Mängu tegevus toimub Viljandis.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on sellesse mängu põimitud tähtsamad vaatamisväärsused ja sümbolid, mis Viljandit iseloomustavad. "Sellest mängust leiab näiteks maasikad, lambad, August Maramaa koera Neffi, raekoja kellatorni, paadimehe, rippsilla ja palju muud Viljandile omast. Lisaks on mängujuhendis märksõnad, mille abil saab mängu ajal interneti teel Viljandi looga põhjalikumalt tutvuda," selgitas linnapea. "See on hea võimalus kõigile, kes tahavad Viljandist rohkem teada, aga ka lihtsalt tore mäng, mille seltsis koos pere või sõpradega aega veeta. Samuti on see vahva asi, mida lähedastele jõuludeks kinkida." Lauamängu "Jalutuskäik Viljandis" mõtles välja, kujundas ja valmistas viljandlane Tiina Zujenkov Viljandi linnavalitsuse avalike suhete ja turismiameti tellimusel.