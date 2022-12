Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas esimesed välisesinejad

Flook on Viljandi pärimusmuusika festivalil esinenud ka varem, 2008. aastal. Seejärel tegi ansambel pika esinemispausi, mil bändi liikmed käisid igaüks oma teed, järgides südant ja kasvatades lapsi. Nüüd on publiku suure nõudluse tõttu legendaarne Flook tagasi areenil. Pärast 14-aastast salvestuspausi andis Flook 2019. aastal välja oma värskeima albumi "Ancora".

Brian Finnegani ning Sarah Alleni flöötide ja vilede, Ed Boydi kitarri ja John Joe Kelly bodhran'i abil koob see ikooniline bänd oma väledate pingeliste rütmide ja virtuoosse improvisatsiooniga justkui pärimuslugude kõlakangast. Flook on haruldane segu tulisest tehnilisest särast, õrnast ansamblitunnetusest ja julgest seikluslikust muusikalisest kujutlusvõimest.

Viljandi pärimusmuusika festivali programmijuhi Tarmo Noormaa sõnul oli festival 2008. aastal väga õnnelik, kui Flook õnnestus Eestisse saada. "Nad on läbi ajaloo üks mõjukamaid keldi bände, kes on meie festivalil käinud. Nende ehe ja hoogne muusika sobib meie juubelifestivali teemaga hästi kokku ja kuna nad on jälle kokku tulnud, otsustasime neid uuesti kutsuda. Mäletan, et pärast 2008. aasta kontserti olid paljud Eesti muusikud nende pilli- ja eriti flöödimängust vaimustuses ning nende pillikäsitsuse mõjusid saime ka järgmistel aastatel Eesti artistide muusikas kuulda," märkis Noormaa.

Kohalikul areenil endale kiiresti nime teinud Le Diable à Cinq on prantsuse keele ja Quebeci kultuuri tulihingeline kaitsja ning nad on noppinud hulga muusikaauhindu. "Nad on hästi head publikuga suhtlejad, kes mängivad Quebeci tantsumuusikat. See on hästi hoogne, tõeline peobänd, eriti sobilik meie juubeliaasta kavva," kinnitas programmijuht.