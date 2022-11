Kaks Kelmikülas veretöö toime pannud koera ründasid taas. Kes kõrvaldaks ohu? Ametkonnad laiutavad käsi

«Kõnnime ja näen, et ­eemalt jooksevad lahtiselt kaks suurt koera,» alustab Taimi Pitkart tol päeval juhtunu kirjeldamist ning ohkab. Sündmuse meenutamine on talle üsna raske ülesanne. «Nende järel sõitis auto. See ehmatas mind veidi, ma polnud neid koeri varem näinud. Tõmbasin Shnapi endale rihmapidi ligi, et ehk jooksevad meist lihtsalt mööda.»