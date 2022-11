Ametnike ja ametkondade süüdistamine on kerge tulema, aga meeles peab pidama, et nood ei saa teha midagi, milleks seadus neid ei volita. Järelikult tuleb vaadata seaduste poole ning jõuda ühiskondlikule kokkuleppele: kas me tahame anda politseile või omavalitsustele mingites küsimustes suuremaid õigusi? Me võime olla pahased jõuetu süsteemi peale, aga me ei saa ametnikelt ega politseinikelt nõuda, et nad hakkaks seadusi rikkuma.