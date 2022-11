Abja-Paluoja elanik märkas tiigijääl harukordseid jälgi

Teisipäeval, kui Piret Leskova Abja-Paluojal koduköögis parasjagu oma mahenäksidega toimetas, silmas ta aknast tiigijääl liikumist. Esialgu arvas ta kaarjate hüpete järgi, et see on nirk, kuid loom tundus ülipisike ja ta otsustas minna õue asja uurima.