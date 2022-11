Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna teenuse juht Katre Pall selgitas, et praegu kehtib pensionäridele veel üldine maksuvaba tulu määr 500 eurot, mis sissetuleku kasvades hakkab vähenema. Jaanuarist on aga vanaduspensioniikka jõudnute maksuvaba tulu määr 704 eurot ning see jääb samaks ka juhul, kui nad tööl edasi käivad. Seega saavad kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on järgmisel aastal üle 500 euro, jaanuarist pisut rohkem raha kätte.