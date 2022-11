Aime Opermanni sõnul on Viljandis enim nõutud kahe- ja kolmetoalised rõdu või lodžaga korterid, mis asuvad viiekorruselistes elamutes kuni kolmandal korrusel.

Kinnisvaraturul on alanud ootuspärane rahunemine, sest juba septembris võis märgata, et elamispindade turul on üldine likviidsus järsult halvenenud ja müügiperiood pikenenud.