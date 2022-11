Karikavõitja võetakse tänaõhtuses mängus vastu aukartuse ja hirmuga

"Astume Viljandi vastu suure aukartuse ja hirmuga, sest karikavõistluste finaali vaadates sai meile selgeks, et see on ilmselgelt Eesti parim tiim," ütles HC Kehra / Horizon Pulp & Paperi treener Janar Mägi. Värskelt karikavõitjaks tulnud Viljandi HC ja HC Kehra / Horizon Pulp & Paper kohtuvad meeste meistriliiga mängus täna kell 19 Kehra spordihoones.