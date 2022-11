Viljandi linnavalitsus esitas volikogule järgmise aasta eelarve eelnõu

Et riik on tõstnud üldhariduskoolide õpetajate palka, siis peab ka linn Viljandi lasteaedade õpetajate töötasu kergitama. "Oleme seotud riigi antava tööjõukulude toetusega, mil linna palgal olevate lasteaedade õpetajate palk on haridustasemest olenevalt samaväärne palka saavate õpetajate töötasu alammääraga. See tähendab, et kui tõuseb õpetajate palk, peame meie tõstma lasteaedade õpetajate töötasu. Samuti peame tagama suurema töötasu tugispetsialistidele, et koolipidajad saaksid õpilastele pakkuda vajalikku teenust," ütles Timpson.

Linnapea sõnul on järgmise aasta eelarve objektiinvesteeringutes kõige suurem rõhk haridusvaldkonnal. "Me usume, et iga investeering lastesse ja nende heaolusse on oluline. See on justkui investeering meie tulevikku. Seetõttu otsustasime järgmisel aastal ehitada Karlssoni lasteaia uue õppehoone. Lihtne see otsus ei olnud, aga polnud ka südant seda tegemata jätta. Seda enam et oleme seda plaaninud juba mitu aastat. Sellest saab ka 2023. aasta suurim investeering," lausus Timpson. "Seega võib kokkuvõtvalt öelda, et meie 2023. aasta kõige suuremad investeeringud on meie inimestesse."