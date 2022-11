Minister pooldab punamonumentide märkamatut kadumist

"See on mõnevõrra taotluslik," lausus ta väljaantud juhtnööride kohta, et punamonumentide eemaldamine ja teise maailmasõja hauatähiste vahetamine neutraalse sõnumiga hauakivide vastu võiks olla tegevus, mida ei kuulutata ette ega tehta suure tähelepanu all.

Et Viljandis viidi punaobelisk Järveotsalt ära varahommikul kell kuus, oli ministri hinnangul õige. Jutt sellest, et Karksi-Nuias obelisk lausa varastati ning seda peavad nüüd uurima politsei ja prokuratuur, pani ta aga muigama. "Loodetavasti on see üks pisut arusaamatu kodanike initsiatiiv," ütles ta. "Ja kriminaalasja võib ka lõpetada, kui selgub, et keegi materiaalset kahju ei saanud."