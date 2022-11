Viljandi meeskonna pika võidujada katkestasid vastased Rakverest

Lipu sõnul polnud pühapäev meeskonnale just parim. «Olime küll esimesed kaks geimi enam-vähem mängus, aga mõlemas oli näha, et meil on raske ja puudub igasugune voolavus,» rääkis ta. «Oma parimast päevast olime valgusaastate kaugusel. Kahjuks Rakvere-suguse võistkonna vastu selliselt ei saa.»