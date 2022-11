Viljandi naiskond jätkab meistriliigas liidrite seas

Nagu ütles kohtumise üks resultatiivsemaid mängijaid Laura Luik lõbusal noodil: «Kuidagi on see nii välja kujunenud, et meil on vaja seda esimest geimi soojenduseks.»

Motivatsiooni Tartu Ülikool / Bigbanki võita lisab Luige sõnul kindlasti see, et tegu on mulluse karikavõitja ja meistriliiga hõbedaga, pealegi on see kolme tänavu Viljandi vormi kandva mängija eelmine koduklubi. «Meie Kerttu ja Renatega (Kerttu Lääne ja Renate Pikk – toimetus) tuleme ju Tartust, nii et on natuke rohkem motivatsiooni võita. Aga ei osanud arvata, et nii kõvasti neile vastu saame – see on ainult positiivne.»