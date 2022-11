Viljandi kaubamaja vaateaknad joonistas jõululikuks Ave Nahkur

Kui Viljandi kaubamajal on traditsioon igal talvel vaateaknad eri moel kaunistada, siis Ave Nahkuril on juba seitse aastat tavaks novembri algul sõita Kanaari saartele, kus ta turismitalu peab. Nõnda tunnistas Nahkur, et polegi vaateaknaid valmiskujul oma silmaga näinud ning ilmselt ei näe ka, sest tagasi tuleb ta alles kevadel, umbes märtsi lõpus.