Salapärase ajalooga altarimaal särab taas oma kohal

"See on üks Eesti kirikute rõõmsamaid altarimaale," sõnas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma altariseina sisse õnnistades. Maalist kõneldes lausus ta, et sellel olevatest lastest õhkub siirust ja rõõmu ning selle võiksid inimesed Jumalaga suheldes säilitada, siis oleks jumalariik nende päralt.