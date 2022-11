Sakala ringkonna naiskodukaitsjad jagasid aastapäeval tunnustust

"Erle Nõgene on tõeline meeskonnamängija, kes oskab innustada ja kaasata just nii, nagu naiskodukaitsja seda teha võikski," sõnas Sakala ringkonna esinaine Jane Koitlepp enne auhinna kätteandmist. "Ükskõik kui raske ülesanne saab täidetud korrektselt ning on imetlusväärne, kuidas ta teeb seda kõike justkui muuseas, möödaminnes ja nautides."

Nõgene kuulub side ja staabi erialagruppi ning erinevaid väljaõppeid läbides sai talle peagi selgeks, et just staabiassistendi tegevus on see, mis teda köidab. Tänavu lõpetas ta staabiassitendi kursuse. Erle Nõgese teine kirg on toitlustamine, kus ta võtab julgelt vastutuse järelkasvu koolitamise eest ja koordineerib kas või sadadele inimestele kõhutäie valmistamist.