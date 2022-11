Sakala malev valis aasta kodutütreks Reena Reidla ja noortejuhiks Anne Sepiku

Ajaleht Oma Maa kirjutab oma blogilehel, et Reena Reidla on Kodutütarde liige 2019. aasta märtsist ning nüüdseks on tal kolmas järk. "Reena on loomult tuline ja keevaline, aga temas on imetlusväärne tahe midagi ära teha," ütleb rühma vanem Vika Zieds. "Reena on väga järjekindel noor, kes osaleb kõikidel koondustel ja rühmalaagrites ning on eeskujuks oma rühmakaaslastele."