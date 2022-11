Sakala maleva aasta kaitseliitlane on Aarne Markko

Ajaleht Oma Maa kirjutab oma blogilehel, et Aarne Johannes Markko on mees, kellest on saanud kuue aasta jooksul kahesuunaline sild Eesti ja Soome vabatahtlike vahel. Tema lai silmaring, pühendumine laskespordile, avatud meel ja soe huumor ei jää kellelgi märkamata.

"Aarne Markko on ohvitser selle sõna kõige otsesemas ja paremas tähenduses," iseloomustab Markkot Ümera üksikrühma esimese jao pealik major Rein Kikas. "Ta on juht, õpetaja, abistaja ja nõuandja. Abivalmi ning heatujulisena on ta hinnatud kaaslane ja eeskuju kõigile kaitseliitlastele."