Linnapea mõtles advendiküünalt süüdates rahu peale

Esimese advendiküünla süütasid Viljandi linnapea Madis Timpson, Viljandi praost Marko Tiitus ning linnavolikogu esimees Helmen Kütt.



Viljandi praost Marko Tiitus märkis, et esimese advendi laupäeva õhtul advendiküünla süütamise tava on kestnud üle 30 aasta. "Kui ka viimased mõned aastad on olnud mõneti kahtlane, kas oleme saanud koguneda ja ühiselt jõuludeks valmistuma hakata, siis täna ei pea selles kahtlema. Jõuluilm on käes, advendilaulud kõlavad, me oleme siin üheskoos – suur rõõm!" lausus Tiitus.