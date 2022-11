Püsikiirusehoidja võib lumesajus teha karuteene

Alates Tallinnast Ida-Eesti poole on teed valdavalt niisked ning sadu pole sinna veel jõudnud. Õhtu jooksul levib lumesadu üle Eesti. Saartel ja rannikualadel on lisaks lumele oodata lörtsi. Sajus on nähtavus piiratud ja teedel on suur libeduseoht. Sajuvõimalus hakkab vähenema alles homme hommikul.