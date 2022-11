12-tunnine ninata naine paneb jalgu trampima

Peapõhjus, miks inimesed ettevõtjaks saada tahavad, on Karen Mutle sõnul soov ise oma aega planeerida. Teisalt näeb karjäärinõustaja, et sellest soovist üksi jääb väheks, kui eesmärk ei ole läbi mõeldud.

Esimesed sammud jäävad tegemata hirmude pärast. "Need on enamasti seotud sellega, et ei usuta endasse või oma oskustesse piisavalt ning kardetakse, et idee ei toimi, keegi ei soovi pakutavat toodet või teenust osta või ei too ettevõtlusega tegelemine piisavalt tulu, et ära elada," rääkis Mutle.