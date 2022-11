Kokkuhoid hariduses – kes ikkagi otsustab, millises koolis meie lapsed käivad?

PÕHJA-SAKALA vallas on praegu majanduslikult raske aeg. Meil on küll oma veekeskus, aga kulusid tuleb kärpida, sest need on lihtsalt üle mõistuse suured. Aga kust hoida kohalikus omavalitsuses kokku, kui seaduse järgi on ülesanne korraldada ja juhtida kohalikku elu, seejuures lähtudes valla õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi? Eks ikka hariduse ja laste pealt!