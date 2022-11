Vabariigi pillimees 2022 on Kert Krüsban

Enne tiitlisaaja väljakuulutamist ütles president Alar Karis, et pillimees on Eesti inimeste elus olnud oluline inimene ja elutähtis ventiil. «Kui kuus päeva nädalas tööd tehti, oli see ainuke piduõhtu väga oodatud. Et laulda, tantsida, hinge tõmmata, end maha laadida ja suuta eluga edasi minna.»

President tõdes, et tänapäeval, kui räägitakse rohkem vaimsest tervisest, osatakse pillimeest ja peoõhtut ehk rohkemgi au sees pidada, kuid lisaks meelelahutuslikule eesmärgile on pillimehel vastutus. «Pillimeest vajatakse, teda kuulatakse, tema tegudel on kaal. Tal on vastutus oma sõnade ja laulude eest. Ta kannab edasi erinevate põlvede lugusid, aga on ka kogukonna liitja,» rääkis Alar Karis ja lisas, et pillimees vastutab ka kõigi äranõiutud kuulajate eest.