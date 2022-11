VABA MÕTE ⟩ Raha kõneleb

Jürgen Ligi jääb endiselt hüüdjaks hääleks kõrbes: tema katuseraha jagamisel ei osale. See on omamoodi löök Viljandimaale, sest siit valitud, võiks ta ju vähemalt enne valimisi siia raha tilgutada, aga ei tilguta. Tema ongi aastaid hääli püüdnud sellega, et ei tilguta.