Joonas Tamm. Pall särgi all tõi uhkeima tiitli

«Muidugi, kõige säravam saavutus – Dominic. Ja et ta sai Eesti parima tiitli samal aastal, mil Dominic sündis ...» õhkab Joonas Tamme elukaaslane Meryl Mägi. «Kaks päeva enne Dominicu sündi oli koondisemäng San Marinoga, kus Joonas lõi värava ja pani palli särgi alla. Samal hetkel hakkasid mul tuhud. Olin täitsa hirmul, et hakkan sealsamas sünnitama, aga see juhtus kaks päeva hiljem. Neli päeva pärast sünnitust olid nad Maltal ja said seal võiduga Dominicu sündi tähistada (Eesti võitis Maltat 2:1 – toimetus). See oli üks armsamaid asju, mida ma jalgpallis näinud olen: kui toetavad nad Joonase suhtes on.»