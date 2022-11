Vallavanema kinnitusel saab Mähma kindlasti tänavavalgustuse

"Tänavavalgustuse vajadus on Mähma I kindlasti olemas," nentis Karu ja ütles, et järgmise aasta hankeplaani on kavas see töö lisada. Siis algab projekti tegemine.

Vallavanema sõnul on valda tekkinud uued külad, mis on alguse saanud nõukogudeaegsetest suvila- ja aianduskooperatiividest. Nende arendamine on aga väga keeruline, sest kinnistud on väga väiksed ning nende vahel on ruumi napilt. Seega tuleks taristu küsimused – vesi, kanalisatsioon, elekter, tänavavalgustus ja tolmuvaba kattega teed – lahendada korraga.