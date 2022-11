Viljandisse tuli kolm muinsuskaitse aastaauhinda

Muinsuskaitsealal või kaitsevööndis hästi taastatud hoonete kategoorias pälvis laureaaditiitli Tartu tänav 31 elamu. Muinsuskaitseamet kirjutab, et kahekorruselises hoones, mille eelmised omanikud plaanisid lammutada, nägid Andres ja Piret Uus võimalust aidata see hoopis uuele elule ning nüüd püüab mäeveerul seisev rõõmsa kollase laudisega hoone möödujate pilke. Kuigi hoone taastamine oli ehitustehniliselt keeruline, teevad sellele nüüd au oskuslikult laotud maakivist sokkel, puitlaudisega seinad ja savikivist katus, mis kõik kiidavad tublide meistrite tööd.

Ligikaudu 25 aastat ehitusega tegelnud Andres Uus on tuntud vastutustundliku ja põhjaliku suhtumise poolest. Tema käe all on uue elu saanud paljud väärt hooned, mis oleks nii mõnegi teise arvates olnud lihtsam buldooseriga kokku lükata.

Muinsuskaitseamet avaldas tunnustust hoone omanikele ja tööde tegijatele Andres ja Piret Uusile, projekteerija Laur Pihelile ning muinsuskaitse eritingimuste koostajale Joosep Metslangile.

Tartu tänav 31 elamu pälvis tähelepanu kui südamega tehtud töö. Foto: Kärt Petser

Linnaruumi elavdaja tiitel anti Kassisaba tänava taastamise eest Rein Triisale ja Viljandi Veevärgile ning Koidu Ilissonile ja Viljandi Linnahooldusele.

Kassisaba tänav on justkui vanalinna romantiline salarada: ehkki linnasüdames, pakub see jalutajale võimalust nautida looduse rüpes olemist. Vanalinna eripära hoides on Kassisaba tänav saanud vanalinliku valgustuse ja värske multšikihi ning läbinud põhjalikud hooldustööd.

Kassisaba tänava värskendajad pälvisid tänu väärtusliku märkamise ja hoidmise eest. Foto: Jaan Männik

Aasta pärandihoidja tiitel kuulub Viljandi kalmistute hoidjale ja suguvõsauurijale Kalle Pullmannile. Suguvõsa- ja kalmistuloo uurijana ning Viljandi kalmistutest valmiva raamatu ühe autorina on tema osa selle linna ajalooliste kalmistute pärandihoius hindamatu. Tema igapäevatöö on seotud kalmude hooldamise korraldamisega ning ta leiab vastuse igale küsimusele, olgu see siis piirdeaia jalgvärava detail, mõne hauaplatsi kadunud tähis või hauaplatsile maetud perekonna genealoogiline taust.

Viiest muinsuskaitse aastaauhinnale pürginud nominendist jäid tänavu auhinnata aasta teo preemiat püüdnud Abja mõisa munakivitee restaureerimine ja muinsuskaitseala väärindava ettevõtte või mittetulundusühingu kategoorias kandideerinud Aasa külalistemaja, kellele kuulub Viljandis Tartu ja Kraavi tänava nurgal asuv endine pesumajakompleks.