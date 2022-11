«Ma mõtlen, et 35 aasta sisse mahub mõõnaaegu ja tõusuaegu, aga üldiselt on ikka väga tore, et see koht on olemas,» ütles Heimtali muuseumi asutaja ja tugitala Anu Raud. «Kui ta ükskord oli kool, siis ta on edasi kool, aga mitte ainult alg- või põhikooli tasemel, vaid ülikoolide tasemel. Muuseumis on elukestev õpe lasteaialastest kuni pärandi- ja käsitööhuviliste pensionärideni välja.»