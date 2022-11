HEA PRIIT! Ääretult kurb oli lugeda, et minu arvamusavaldus on Sinule lihtsalt üks haukumine vales kohas. Eks see näita muidugi üsna ilmekalt, et Põhja-Sakala valla Keskerakonna esindajaga on argumenteeritud debatt väga keeruline. Selgitan Sulle siis veel kord asjaolusid.